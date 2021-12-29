Il giudice convalida il fermo e dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel 2015 era stato candidato a consigliere comunale di Vibo Valentia

Resistenza e violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Con queste accuse i carabinieri hanno tratto in arresto Luciano Colloca, 53 anni, residente a Ionadi. Secondo l’accusa, dopo aver dato in escandescenze in stato di ebbrezza alcolica, a seguito di una lite con una donna in via Bellini – investita con l’autovettura e poi presa a calci – il 53enne di Ionadi non avrebbe fornito i propri documenti identificativi ad un carabiniere finendo per spintonarlo e sputargli addosso. Il carabiniere sarebbe poi stato minacciato di morte con frasi del tipo: “Ti ammazzo, brutto bastardo, ti sparo davanti a moglie e figli”. Il 53enne si sarebbe anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolico rimettendosi alla guida dell’auto. Una volta immobilizzato e arrestato, il 53enne di Ionadi (recidivo e con precedenti specifici) avrebbe minacciato di morte anche gli altri carabinieri della Radiomobile. Comparso per la direttissima dinanzi al Tribunale monocratico di Vibo Valentia, il giudice Giorgia Riccotti ha convalidato l’arresto e, in accoglimento delle argomentazioni prospettate dall’avvocato Paola Stilo, ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ufficio di Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari.



Luciano Colloca è un volto noto anche alle cronache politiche. Nel maggio del 2015 era infatti stato candidato a consigliere comunale di Vibo Valentia con la lista Fratelli d’Italia a sostegno dell’allora sindaco Elio Costa. Luciano Colloca non era stato però eletto.