Al primo cittadino di Dasà il vescovo esprime piena vicinanza e solidarietà per il gesto subito, «nel condiviso impegno per la promozione della legalità»

A poche ore dalla vile aggressione subita all’interno del Municipio di Dasà dal sindaco Raffaele Scaturchio, “reo” di avere nel settembre scorso espresso solidarietà all’Arma dei carabinieri dopo l’aggressione avvenuta nella caserma di Arena, arriva l’attestato di vicinanza espresso nei suoi confronti dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. «Al sindaco Scaturchio, alla sua famiglia e all’intera comunità di Dasà – afferma il presule in una nota diramata dalla Curia vescovile – a nome mio personale e di tutta la Chiesa diocesana desidero esprimere la piena vicinanza e solidarietà per la brutale aggressione ricevuta ieri all’interno della Casa Comunale. Gesto da disapprovare fermamente, che richiede a noi un rinnovato senso di unità nella lotta contro ogni forma di violenza e di generosa dedizione per una crescita di civiltà, che ha sempre nel Vangelo di Cristo e nelle coscienze rettamente illuminate basi solide per un mondo migliore». [Continua in basso]

«Al primo cittadino di Dasà – conclude monsignor Attilio Nostro – auspichiamo una pronta ripresa, assicuriamo la nostra preghiera e il nostro sostegno, nel condiviso impegno di servizio al bene comune, di promozione della legalità, di amore alla nostra terra». Per l’aggressione al sindaco Scaturchio nella tarda mattinata di oggi sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri tre persone. A una quarta non è stato possibile notificare il provvedimento in quanto al momento irreperibile e, quindi, ricercato. Uno degli arrestati è il 24enne di Acquaro Gaetano Pisano, già ai domiciliari dal settembre scorso dopo il raid nella caserma dei carabinieri di Arena.

