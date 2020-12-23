Il Tribunale collegiale non ritiene responsabili tre dirigenti dell’ente. Anche il pm aveva concluso per il proscioglimento

Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia ha assolto Francesco Marziali, 69 anni, dirigente facente funzioni del settore Affari Finanziari della Provincia di Vibo Valentia, Antonio Vinci, 68 anni (già dirigente settore Organi Istituzionali, Turismo e Sport della Provincia) e Fortunato Sicari, 63 anni, dirigente facente funzioni nel settore Affari finanziari della Provincia e già a capo dell’ufficio Ragioneria dell’ente. I tre erano finiti sotto processo per il reato di peculato in relazione alla sottrazione dei fondi per un ammontare di un milione e 281mila per la quale è già stata condannata l’ex dipendente della Provincia Mirella Currò.

Da quanto emerso nel corso delle indagini – condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Vibo e del Nucleo di polizia valutaria di Reggio Calabria – tra agosto 2009 e novembre 2011 dalle casse della Provincia sono stati emessi 18 mandati di pagamenti in favore di congiunti della Currò. Quattordici emessi in favore di una nipote, tre in favore del marito dell’ex funzionaria, Baldassarre Bruzzano, uno nei confronti di un’altra nipote. Il tutto per un totale di un milione e 281mila euro. Nessuna responsabilità penale, però, per i tre imputati per i quali lo stesso pm, Filomena Aliberti, aveva chiesto l’assoluzione. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Giuseppe Altieri e Giuseppe Calzone.

