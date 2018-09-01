<p>È ormai una vera e propria strage quella che si sta perpetrando a <strong>Mileto nei confronti dei cani.</strong> È di questa mattina, infatti, l’ennesima morte di un quattro zampe randagio, molto probabilmente dovuta ad<strong> avvelenamento.</strong> Il povero meticcio è stato trovato privo di vita nella<strong> centralissima piazza Italia,</strong> adiacente al tratto urbano della<strong> Statale 18.</strong> La macabra scoperta è stata fatta da alcuni cittadini alle prime luci dell’alba. Una circostanza, questa dell’avvelenamento dei cani, che si ripete ormai con <strong>cadenza mensile</strong> nella cittadina normanna, nonostante le ripetute segnalazioni delle associazioni di categoria. Sul posto sono intervenuti i<strong> carabinieri della locale Stazione</strong> e gli agenti della polizia municipale, i quali hanno successivamente provveduto a far trasportare il corpo del povero animale, ormai privo di vita, in un posto sicuro, in attesa che nella giornata di lunedì venga portato <strong>all’Istituto zooprofilattico per l’autopsia. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28658"></div>\n\n</strong></p>\n\n \n\n<p> </p>