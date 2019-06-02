Festeggiamenti si sono svolti alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato alla presenza di diverse autorità

Festeggiamenti anche a Vibo Valentia per il 73° anniversario della fondazione della Repubblica si sono svolti alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, alla presenza del prefetto, del questore e delle più alte cariche militari, civili e religiose della provincia. Dopo la deposizione della corona e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, sono state consegnate cinque onorificenze al merito: commendatore Nicolino La Gamba; ufficiale Claudio Galioto, brigadiere capo carabinieri; cavaliere Stefano Di Paolo, tenente colonnello carabinieri; cavaliere Martino D’Auria, lugotenente Cs Cc; cavaliere Antonio Pandone, Mar. A Gdf a riposo.

