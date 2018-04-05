Incontri a palazzo Gagliardi con scolaresche ed autorità cittadine, provinciali e regionali. In programma pure un concerto

La Questura di Vibo Valentia celebrerà il 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con una manifestazione pubblica che si terrà, nel corso dell’intera giornata del 10 aprile prossimo all’interno di Palazzo Gagliardi. L’iniziativa vedrà presenti, come di consueto, le autorità cittadine, provinciali e regionali, gli appartenenti alla Polizia di Stato e all’amministrazione civile dell’Interno ed i loro familiari, oltre alle scolaresche e ad associazioni impegnate in attività sociali e di volontariato. La manifestazione è aperta alla cittadinanza. A Palazzo Gagliardi dalle ore 15 dello stesso pomeriggio e per tutta la mattina del successivo 11 aprile, sarà poi allestita ed offerta al pubblico una esposizione di fotografie, quadri, stampe e proiezioni aventi a tema la storia della Polizia di Stato. Una sala sarà dedicata alle numerose opere, disegni, cartelloni e lavori in genere realizzati da alunni e studenti delle scuole della provincia vibonese, in adesione al progetto “Preten.Diamo Legalità”, che ha riscosso diffuso apprezzamento e consenso tra i giovani. L’evento proseguirà nel pomeriggio dello stesso giorno 10, con un concerto, aperto alla cittadinanza, dell’orchestra di fiati del Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, che si terrà alle ore 18 all’interno dell’auditorium della ex chiesa dello Santo Spirito.