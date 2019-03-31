Due pali, dismessi da tempo, mettevano a rischio la sicurezza di residenti e passanti. A neutralizzare la minaccia ci ha pensato il personale del Comando di Vibo

I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti nella mattinata di oggi a Vibo Valentia per la rimozione di due pali di antenna per la trasmissione radiotelevisiva dismessi e pericolanti posti sul tetto della chiesa di San Giuseppe. I vigili del fuoco, utilizzando tecniche di derivazione Speleo alpino fluviale e con l’ausilio dell’autoscala, hanno raggiunto la sommità del tetto e, dopo aver assicurato i pali, hanno proceduto al taglio degli stessi provvedendo successivamente alla discesa a terra. Le operazioni durate tutta la mattinata si sono concluse alle ore 13 circa.