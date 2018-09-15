<p>Deteneva illegalmente in un vecchio magazzino un<strong> fucile</strong> calibro 12, un <strong>caricatore</strong> per pistola, 13 <strong>colpi per pistola</strong> calibro 38, 25 <strong>cartucce</strong> calibro 357 magnum e sei per fucile calibro 12. A fare la scoperta sono stati i <strong>carabinieri</strong> della Stazione di San Calogero, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, che hanno tratto in arresto Rosario Ventrice, 71 anni, commerciante del luogo. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28862"></div>\n\nIn attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, il 71enne è stato posto agli <strong>arresti domiciliari. </strong></p>\n\n \n\n<p> </p>