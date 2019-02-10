Militari dell’Arma in azione nella frazione Montesoro passata al setaccio anche nei luoghi più impervi e nascosti da occhi indiscreti

Servizio di rastrellamento nelle campagne della frazione Montesoro di Filadelfia da parte dei carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili. In particolare, i militari dell’Arma hanno individuato armi e munizioni all’interno di una struttura fatiscente in un terreno abbandonato di Montesoro. Nascosti fra le sterpaglie sono stati scoperti e sequestrati: 32 cartucce a pallini calibro 12; un revolver calibro 38 special, risultato rubato anni addietro in provincia di Milano; 52 cartucce per pistola calibro 9×21; quattro cartucce, caricate a palla, per fucile caccia calibro 12; quattro cartucce, caricate a pallini, per fucile caccia calibro 12; una busta di plastica contente 670 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il materiale rinvenuto, posto sotto sequestro a carico di ignoti, non ha interrotto le attività investigative dei militari dell’Arma – ancora in corso – finalizzate all’individuazione del responsabile della detenzione delle armi e della marijuana.