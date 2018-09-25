<p>Ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, con <strong>l’aggravante</strong> delle finalità mafiose, nel caso di specie rappresentate <strong>dall’agevolazione </strong>delle attività del<strong> clan Mancuso </strong>di Limbadi e Nicotera. Questi i reati per i quali il<strong> pm</strong> della Dda di Catanzaro,<strong> Antonio De Bernardo</strong> <em>(in foto),</em> con il visto del <strong>procuratore Nicola Gratteri,</strong> ha <strong>chiesto il rinvio a giudizio</strong> nei confronti dei fratelli <strong>Domenico e Salvatore Piccolo</strong>, rispettivamente di 26 e 19 anni, entrambi di Nicotera Marina, il primo in carcere ed il secondo agli arresti domiciliari. Arrestati nell’aprile scorso a seguito di una perquisizione dei carabinieri, i due fratelli sono i figli di Roberto Piccolo, attualmente detenuto e ritenuto vicino al clan Mancuso. Il ritrovamento era avvenuto il 20 aprile scorso ad opera dei militari dell’Arma nella <strong>casa del defunto zio,</strong> ovvero Domenico Piccolo, ucciso il 4 febbraio del 2011 dal figlio all’epoca minorenne. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-24512"></div>\n\nNel garage della <strong>casa della nonna dei due fratelli Piccolo,</strong> i carabinieri hanno trovato <strong>pure un manoscritto con i riti di affiliazione alla ‘ndrangheta.</strong> Le due abitazioni, in contrada Bragò di Nicotera Marina, sono contigue. Stando all’avviso di conclusione indagini, il pm contesta ai due indagati la detenzione illegale di una<strong> pistola</strong> calibro 9×21 e di un <strong>fucile</strong> calibro 12 entrambi con matricola abrasa e pertanto da ritenersi clandestini, <strong>106 cartucce</strong> compatibili con le due armi,<strong> 282 grammi di marijuana</strong> (da cui erano ricavabili 572 dosi medie singole) e <strong>29 grammi di cocaina.</strong> I due indagati dovranno comparire dinanzi al gup distrettuale Antonio Battaglia il 17 ottobre prossimo. Domenico Piccolo è difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Francesco Capria, mentre Salvatore Piccolo è difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Francesco Stilo. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-26715"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>