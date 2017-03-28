Il giovane è stato trovato in possesso di una Beretta calibro 9 con relativo munizionamento e di circa 10 grammi di marijuana nel corso di una perquisizione domiciliare. Nell'ottobre scorso era stato accoltellato

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valentia hanno arrestato, nella mattinata di ieri 27 marzo, Loris Palmisano (foto), 21enne residente in città, poiché a seguito di una perquisizione nella sua abitazione venivano rinvenuti, debitamente occultati all’interno dell’armadio della sua camera da letto, un bilancino di precisione e dentro un marsupio una pistola Beretta con caricatore e 13 cartucce cal. 9 parabellum.

Inoltre, sotto il letto, all’interno di una scatola di scarpe, i carabinieri hanno rinvenuto circa 10 grammi di “marijuana”. L’arrestato, dopo la convalida avvenuta stamattina, è stato posto ai “domiciliari”.

Il giovane, che in passato aveva militato nel settore giovanile della Vibonese, lo scorso 15 ottobre era giunto da solo in Pronto soccorso a Vibo con profonde ferite da arma da taglio che si sarebbe procurato nel corso di una lite.

