E’ stato fermato martedì dai militari dell’Arma dopo una perquisizione domiciliare

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Pia Sordetti, ha convalidato l’arresto di Giuseppe Prostamo, 30 anni, di San Giovanni di Mileto. Detenzione illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale i reati contestati. In particolare, nel corso di una perquisizione, nell’abitazione di Giuseppe Prostamo i militari dell’Arma hanno trovato una pistola calibro 7,65 ritenuta nella disponibilità del giovane. Trovato anche un caricatore nascosto in un cespuglio e due cartucce del medesimo calibro già inserite nel caricatore. Dopo la scoperta, il 30enne ha opposto resistenza ai carabinieri non volendo saperne di seguirli in caserma, insultando i militari dell’Arma minacciati anche con un coltello.

Danneggiata anche l’auto degli stessi carabinieri. Pure in caserma avrebbe insultato i militari dell’Arma mantenendo un contegno violento, rendendo così difficoltoso l’esame dello stub e tirando calci ai carabinieri per impedire il foto segnalamento. Alla fine, però, vinta ogni resistenza, è stato condotto nei locali della Compagnia di Vibo Valentia dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto in carcere. E’ difeso dall’avvocato Giuseppe Grande. Giuseppe Prostamo è figlio di Rocco Prostamo, quest’ultimo fratello dei boss Giuseppe Prostamo (ucciso a San Costantino Calabro il 4 giugno 2011) e Nazzareno Prostamo (condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pietro Cosimo consumato a Catanzaro nel 1990). L’ arrestato è noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. Giuseppe Prostamo è attualmente indagato a piede libero, insieme al fratello Antonio, anche per la scomparsa di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari scomparso il 9 ottobre dello scorso anno.

