<p>Lasciano gli arresti domiciliari per <strong>l’obbligo di dimora</strong> a Nicotera i <strong>fratelli Giuseppe Cicerone, </strong>87 anni,<strong> e Domenico Cicerone,</strong> 74 anni, entrambi pensionati e già noti alle forze dell’ordine. Il Tdl ha infatti accolto un’istanza dell’avvocato Francesco Capria ed ha sostituito la misura in atto con quella più lieve dell’obbligo di dimora. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28688"></div>\n\nI due fratelli erano stati arrestati il 3 settembre scorso dai carabinieri delle Stazioni di Nicotera e Nicotera Marina con l’accusa di detenzione illegale dentro casa di <strong>una pistola calibro 9</strong> con il colpo in canna ed un<strong> caricatore con cinque proiettili, 13 colpi di pistola</strong> calibro 380 auto,<strong> due coltelli</strong> a serramanico, un<strong> coltello artigianale</strong> con lama seghettata, tutto detenuto illegalmente. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28689"></div>\n\nLa scoperta era avvenuta nel rione Borgo di Nicotera a seguito di un mirato servizio svolto dalle due Stazioni di Nicotera, sotto le direttive della Compagnia di Tropea. I due fratelli sono <strong>cognati del boss</strong> della ‘ndrangheta <strong>Antonio Mancuso</strong>, di 80 anni. </p>\n\n \n\n<p> </p>