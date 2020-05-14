Illeso il conducente che ha allertato i vigili del fuoco intervenuti rapidamente sul posto

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti, intorno alle 19.20 di oggi, lungo la strada provinciale che collega San Gregorio d’Ippona alla Statale 18, per l’incendio di un’autovettura.



Il conducente di una Lada Niva alimentata a Gpl, nel percorrere la strada, si è accorto della presenza di fiamme a bordo e ha attivato telefonicamente i soccorsi. La sala operativa del Comando provinciale ha quindi dirottato sul posto la squadra 1A che si trovava in quel momento ad operare su altro intervento a Nicotera.



Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno proceduto all’estinzione dell’incendio, hanno effettuato il raffreddamento del serbatoio di Gpl e messo la vettura in sicurezza.