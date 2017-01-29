La Fiat Punto sulla quale viaggiavano è finita in una scarpata rischiando di ribaltarsi completamente. Provvidenziale l’intervento di due squadre partite da Vibo Valentia e Serra San Bruno

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, unitamente ai colleghi del Distaccamento di Serra San Bruno, sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale n. 76, nel territorio del comune di Vazzano, per soccorrere una famiglia di quattro persone che con la propria autovettura, una Fiat Punto, è uscita di strada finendo in una scarpata nei pressi del torrente Scornari.

Gli occupanti dell’automobile, rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo senza riportare per fortuna gravi conseguenze, sono stati così soccorsi dai Vigili del fuoco intervenuti con due squadre, coordinate dai caposquadra Gaspare Longobardi e Salvatore Maragò, e un’autogru al seguito.

Per estrarre i malcapitati dall’autovettura, che rischiava di ribaltarsi ulteriormente verso il letto del corso d’acqua, è stato necessario l’intervento degli specialisti del Saf del Vigili del fuoco che, una volta assicurato il mezzo con delle funi, hanno provveduto a far uscire gli occupanti dall’abitacolo.

Sul posto anche un’unità del 118 che per le cure del caso che, come detto, a parte il forte spavento, non si sono rese necessarie.