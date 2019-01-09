Il mezzo si è ribaltato intrappolando il giovane tra le lamiere. Soccorso dai Vigili del fuoco è stato trasportato in ospedale

Rocambolesco incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada provinciale n. 11 che collega Vibo Valentia a Triparni. Una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi in un leggero pendio. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato soccorso dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo, prontamente intervenuti sul posto, che lo hanno estratto dall’abitacolo con l’ausilio dei dispositivi meccanici in loro dotazione. Il giovane che era alla guida, D. M., un 37enne di Vibo Valentia è stato preso in carico dal personale del 118 intervenuto sul posto e trasportato in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero tuttavia preoccupazione.