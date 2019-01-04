Il conducente, accortosi dell’incendio, è riuscito ad arrestare in tempo la corsa del veicolo ed a chiamare i soccorsi

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia nel pomeriggio lungo la ex Statale 606 che collega la città capoluogo a Sant’Onofrio ed allo svincolo autostradale. Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 207 ha preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente, accortosi dell’incendio, è riuscito ad arrestare la corsa dell’auto e ad allertare i soccorsi, prontamente giunti sul posto con i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. I danni sono ancora in corso di quantificazione.