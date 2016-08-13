Tutti gli articoli di Cronaca
Un’auto ha preso fuoco, per motivi ancora da chiarire, mentre percorreva l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in direzione Sud, nel tratto vibonese tra gli svincoli di Serre e Mileto.
Nessuna conseguenza per gli occupanti della vettura, un’Alfa Mito. Sul posto i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 oltre agli agenti della Sezione della Polizia stradale di Vibo Valentia, diretta dal comandante Pasquale Cioccia.
Proprio nell’immediatezza dell’incendio, mentre il personale della Polstrada si accingeva ad avviare le operazioni di gestione del traffico, a causa dell’auto che occupava parte della carreggiata, si è innescata una carambola con altre vetture che procedevano nello stesso senso di marcia.
Tre le auto coinvolte nell’incidente. Ad avere la peggio l’occupante di una delle vetture rimasto ferito nell’impatto ed estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco (foto). Lo stesso, soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato in ospedale per i necessari accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.