Ancora una volta portati via gli specchietti retrovisori ad un cittadino impegnato con la dialisi

Continuano i furti alle autovetture nel parcheggio dell’ospedale di Tropea. A farne le spese sono stati gli specchietti retrovisori di un’auto parcheggiata da un cittadino impegnato con la dialisi all’interno del nosocomio tropeano. Al ritorno l’amara sorpresa: entrambi gli specchietti erano stati portati via. Al proprietario dell’auto non è rimasto altro da fare che tornare a casa amareggiato e con gli specchietti da ricomprare, come peraltro già accaduto in passato. Non è infatti la prima volta che nel parcheggio dell’ospedale di Tropea – un luogo che dovrebbe essere sorvegliato – si verificano episodi del genere. Episodi che testimoniano la scarsa vigilanza della zona e una recrudescenza criminale che non si ferma neanche dinanzi ai malati ed ai più deboli.