In azione i carabinieri della Compagnia di Vibo, della Stazione di Filandari e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria

Controlli e perquisizioni dei carabinieri della Compagnia di Vibo, della Stazione di Filandari e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno portato fra Vena Superiore e le campagne di Mileto al rinvenimento di tre autovetture risultate rubate, di munizionamento di vario calibro pronto all’uso e di un caricatore per pistola. Nello specifico si tratta di due Fiat Panda e di una Fiat 500 L, trovate in un cantiere abbandonato. Dai successivi accertamenti è risultato che le tre auto erano state rubate tra la fine di agosto e la metà del mese di settembre, rispettivamente ad Amantea, Pizzo Calabro e Paola.

Al termine delle formalità, le auto sono state quindi restituite ai legittimi proprietari dai carabinieri della Stazione di Filandari. Nelle campagne di Mileto, al termine di una vasta operazione di cointrollo del territorio, sono invece state trovate le munizioni ed il caricatore per pistola. Tutto il materiale è stato sequestrato e si cerca ora di stabilirne la provenienza e l’identità del possessore.