Sul posto per effettuare i rilievi gli agenti della Polizia municipale. Si tratterebbe di un sinistro autonomo necessario l’intervento del 118

Un incidente sulle cui cause sono in corso accertamenti è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Piscopio, popolosa frazione di Vibo Valentia. Un’auto, pare in maniera autonoma, si è completamente ribaltata terminando la sua corsa all’ingiù al centro della carreggiata. Sul posto per soccorrere il conducente del mezzo, una donna, si è portata un’autoambulanza, mentre ad effettuare i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia municipale con il supporto dei Vigili del fuoco. Le condizioni del ferito non sarebbero preoccupanti.