Incidente lungo la strada provinciale numero 72 nei pressi di Acquaro. Una Fiat Punto condotta da un ragazzo 20enne del luogo, Simone Mazza, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata più volte. A prestare i primi soccorsi al malcapitato automobilista sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza la vettura. Il giovane è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale a Vibo Valentia per le cure del caso. Le ferite riportate da Simione Mazza, di Piani di Acquaro, appaiono piuttosto serie. Il giovane è fratello di Rosario Mazza, ucciso il 19 gennaio 2017. Delitto per il quale il 17 luglio scorso è stato condannato a 18 anni di carcere Alessandro Ciancio. In occasione del fatto di sangue era rimasto ferito anche lo stesso Simone Mazza, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni allo Jazzolino di Vibo Valentia.