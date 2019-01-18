Tutti gli articoli di Cronaca
Incidente stradale lungo la Statale 18 nei pressi dello svincolo che porta al centro commerciale “Le Cicale”. Per cause ancora in corso di accertamenti, un’Audi A3 – alla cui guida si trovava una donna – ha rovinosamente impattato contro tre ciclisti. Nello scontro ad avere la peggio sono stati proprio i ciclisti, scaraventati a terra e rimasti feriti. Sul posto per i soccorsi si è portata un’ambulanza del 118 proveniente dall’ospedale di Vibo Valentia. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro.