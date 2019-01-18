Almeno tre i feriti. Sul posto per i soccorsi si è portata un’ambulanza

Incidente stradale lungo la Statale 18 nei pressi dello svincolo che porta al centro commerciale “Le Cicale”. Per cause ancora in corso di accertamenti, un’Audi A3 – alla cui guida si trovava una donna – ha rovinosamente impattato contro tre ciclisti. Nello scontro ad avere la peggio sono stati proprio i ciclisti, scaraventati a terra e rimasti feriti. Sul posto per i soccorsi si è portata un’ambulanza del 118 proveniente dall’ospedale di Vibo Valentia. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro.

