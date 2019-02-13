Il mezzo pesante procedeva in direzione sud quando, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno del guidatore, ha iniziato a sbandare colpendo entrambi i guardrail che delimitano la corsia

Incidente stradale autonomo nella notte lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo poco oltre lo svincolo di Mileto. Un autoarticolato che procedeva in direzione Reggio Calabria, intorno alle 3, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno del conducente, è sbandato diverse volte colpendo entrambi i guardrail che delimitano la corsia e si è infine ribaltato. Il conducente del tir, che trasportava profilati metallici, è stato estratto dall’abitacolo dagli agenti della Polizia stradale della sezione di Vibo Valentia, portatisi sul posto insieme a personale Anas, e trasportato in ospedale per le cure del caso dal 118. A causa dell’incidente e delle complicate operazioni di rimozione del mezzo e del suo carico, il traffico ha subito rallentamenti con diversi chilometri di coda.