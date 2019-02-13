Incidente stradale autonomo nella notte lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo poco oltre lo svincolo di Mileto. Un autoarticolato che procedeva in direzione Reggio Calabria, intorno alle 3, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno del conducente, è sbandato diverse volte colpendo entrambi i guardrail che delimitano la corsia e si è infine ribaltato. Il conducente del tir, che trasportava profilati metallici, è stato estratto dall’abitacolo dagli agenti della Polizia stradale della sezione di Vibo Valentia, portatisi sul posto insieme a personale Anas, e trasportato in ospedale per le cure del caso dal 118. A causa dell’incidente e delle complicate operazioni di rimozione del mezzo e del suo carico, il traffico ha subito rallentamenti con diversi chilometri di coda.