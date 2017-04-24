Il mezzo della ditta Lirosi è andato completamente distrutto nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio. L’autista e due passeggeri, incolumi, hanno fatto in tempo a scendere prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo

Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da stabilire, a bordo di un autobus della ditta Lirosi in servizio sulla tratta Catanzaro-Gioia Tauro. Le fiamme si sono originate allorquando il mezzo stava percorrendo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione sud, al chilometro 347, nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio.

Incolume l’autista e i due passeggeri a bordo che sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme lo divorassero, distruggendolo completamente. L’autobus viaggiava fortunatamente semivuoto quando ha preso fuoco. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, l’Anas e personale della Polizia stradale di Vibo Valentia.