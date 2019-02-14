Sul posto si è reso necessario l’intervento di una gru per permettere al mezzo di proseguire la marcia

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella frazione San Costantino di Briatico per il recupero di un autocarro di una ditta di spedizioni che, dopo aver imboccato erroneamente una strada interpoderale, è finito con le ruote all’interno di un fosso. I vigili del fuoco, con l’ausilio di una gru, hanno rimesso il pesante automezzo in condizioni di poter proseguire autonomamente la marcia.