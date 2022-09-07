Per oltre un trentennio ha rappresentato le toghe vibonesi senza soluzione di continuità sino al 2017

Si è spento all’età di 93 anni, l’avvocato vibonese Antonio Pontoriero, per tanti anni presidente dell’Ordine degli avvocati. Si trovava ricoverato da qualche tempo all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. I funerali si terranno questo pomeriggio alle ore 16 nella chiesa dei Salesiani. Attualmente la salma si trova nella sala della biblioteca dell’Ordine degli avvocati, nel nuovo palazzo di giustizia di via Lacquari. Per intere generazioni di avvocati vibonesi (e non solo), Antonio Pontoriero – per oltre un trentennio presidente dell’Ordine degli avvocati di Vibo – ha costituito un sicuro punto di riferimento. Eletto la prima volta nel 1982, ha ricoperto la carica di presidente dell’Ordine fino al 2017 senza soluzione alcuna di continuità. Amatissimo dai giovani, ha sempre interpretato il suo ruolo con piglio energico e vigoroso.