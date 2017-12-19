Giuseppe Altieri succede ad Antonio Pontoriero. Nuove nomine anche per il segretario ed il tesoriere

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia ha il nuovo presidente. Si tratta di Giuseppe Altieri, 53 anni, originario di Cessaniti (in foto) che nelle scorse settimane al termine del rinnovo del Consiglio dell’Ordine è risultato il più votato, ottenendo 327 preferenze. Giuseppe Altieri – per dodici anni segretario dell’Ordine – subentra nella carica di presidente ad Antonio Pontoriero per oltre un trentennio al vertice dell’Ordine delle toghe vibonesi.

Nuovo segretario l’avvocato Rosa Carmen Badolato. Tesoriere, invece, l’avvocato Francesca Gradia.

Del Consiglio dell’Ordine degli avvocati fanno parte: Filippo Accorinti, Angela Maria, Maria Limardo, Antonio Pasqua, Ines De Caria, Agostino Caridà, Saverio Marchese e Gaetano Servello. Il Consiglio dell’Ordine – da subito operativo – è stato convocato già per la giornata odierna per tracciare le linee guida.

