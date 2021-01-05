I carabinieri li hanno già identificati e sono in corso le indagini. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Vibo

Grave incidente stradale in serata alle porte di Mileto in località Baracconi che ricade nel territorio comunale di Ionadi. Un’autovettura Audi A4 alla cui guida si trovava l’avvocato ed ex sindaco di San Costantino Calabro, Alfredo Mercatante, 58 anni, è stata investita in pieno da altra auto – un’Alfa 159 – che proveniva da Mileto ed era diretta in direzione nord sulla Statale 18. L’auto di Mercatante (che si stava immettendo sulla Statale 18 metre era in uscita da un esercizio commerciale) si è capovolta, mentre l’Alfa 159 ha finito la sua corsa contro un muretto ed alcuni cartoni. Gli occupanti dell’Alfa 159, pur sanguinanti, dopo lo scontro sono ascoltati dai carabinieri che li hanno identificati e sono residenti ad Arzona di Filandari. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre Alfredo Mercatante che è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasferito con varie contusioni all’ospedale di Vibo Valentia. [Guarda foto in basso]