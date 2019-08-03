Posti sotto sequestro ombrelloni e lettini, posizionati in difformità rispetto alle concessioni, che avevano monopolizzato l’arenile. Lo spazio è stato immediatamente occupato dai bagnanti

Personale della Capitaneria di porto di Vibo Marina, in località Baia di Riaci dei comuni di Tropea e Ricadi, ha sequestrato diverse strutture balneari, restituendo al pubblico utilizzo 700 metri quadri di spiaggia occupata da ombrelloni e lettini. Gli agenti, impegnati in attività di contrasto all’abusivismo demaniale, hanno accertato che alcuni privati, tra cui titolari di concessione, avevano monopolizzato l’utilizzo della piccola e suggestiva baia, posizionando proprie strutture balneari oltre i limiti consentiti o addirittura senza essere in possesso di concessione. L’intervento ha consentito di restituire alla pubblica fruizione la maggior parte di quel tratto di costa ricadente tra i comuni di Tropea e Ricadi, molto nota e frequentata anche da turisti che, nell’immediatezza, hanno approfittato per posizionare il proprio ombrellone e fare il bagno. L’attività condotta dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia segue ad altri interventi operati sempre nei comuni di Tropea e Ricadi che avevano comportato il sequestro di ulteriori strutture e rientra nella cornice più ampia dell’operazione nazionale Mare Sicuro organizzata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e coordinata, a livello regionale, dalla Direzione marittima di Reggio Calabria al fine di garantire una stagione tranquilla a bagnanti e diportisti ed assicurare la libera fruizione degli arenili da parte dei cittadini.