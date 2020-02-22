L’intervento a Briatico dopo la segnalazione di un residente che aveva notato i felini già dalla sera precedente

Erano saliti su un albero e non riuscivano più a scendere. Ma l’intervento dei Vigili del fuoco ha dato il lieto fine all’avventura di una gatta e dei suoi due gattini, questa mattina in via D’Annunzio a Briatico. A richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco è stata una persona residente nella zona accortasi della presenza dei felini che già da ieri non riuscivano a scendere dall’albero di alto fusto su cui erano saliti. Da qui l’intervento di personale del distaccamento portuale di Vibo Marina che, con l’ausilio dell’autoscala giunta dal comando provinciale, hanno agevolato la discesa dei tre gatti.