Ordinanze dei rispettivi sindaci contro l’accensione di petardi e fuochi d’artificio. Previste multe salate per i trasgressori

Divieto assoluto in tutto il territorio comunale di accendere, sparare e lanciare qualunque tipo di petardo o materiale pirotecnico. E’ quanto disposto con apposite ordinanze dai Comuni di Vibo Valentia, Ricadi e Pizzoni firmate dai rispettivi sindaci che, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, hanno vietato sino a giorno 8 gennaio prossimo l’accensione di botti, petardi e fuochi d’artificio. Il divieto viene motivato anche con le conseguenze negative che i petardi possono determinare agli animali domestici ed alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti li porta frequentemente a perdere l’orientamento esponendoli al rischio di smarrimento e investimento con eventuali incidenti stradali. Atteso che i Comuni sono direttamente responsabili della protezione degli animali sul proprio territorio e che i botti possono provocare danni anche al patrimonio pubblico e privato, oltre che incendi o danni alla vegetazione in ambito urbano, le tre amministrazioni comunali hanno deciso di disporre il divieto totale di uso dei botti sino alla fine delle festività natalizie. L’inosservanza dei divieti è punita con multe da 25 sino a 500 euro.