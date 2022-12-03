La scoperta nel corso di una perquisizione. Il proprietario è stato denunciato alla Procura di Vibo

Nel corso di alcuni servizi per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, predisposti dal questore di Vibo Valentia, la Squadra Mobile in sinergia operativa con i poliziotti del Posto Fisso di Tropea si sono concentrati su un agriturismo di Brattirò (frazione del comune di Drapia) dove a seguito di una perquisizione sono state rinvenute diverse dosi di marijuana e hashish, occultate nella cucina ed in altri locali del ristorante, e tre piante di cannabis coltivate all’esterno dell’altezza di oltre un metro l’una. Estendendo la perquisizione a tutti gli ambienti della struttura di ristorazione, la polizia ha rinvenuto 49 munizioni calibro 12 abusivamente detenute, atteso che il proprietario del ristorante aveva già ricevuto un provvedimento di divieto a detenere armi emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia. All’esito delle attività investigative, il proprietario del ristorante è stato denunciato alla Procura di Vibo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni.

Sulla scorta delle evidenze emerse, il questore – a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – ha poi firmato il provvedimento di chiusura per giorni 30 del ristorante.

LEGGI ANCHE: Mezzo rubato a Filadelfia ad una ditta agricola, indagano i carabinieri

Lavoratori in nero e con reddito di cittadinanza: denunce a Tropea

Spaccio di droga a Tropea: un’assoluzione