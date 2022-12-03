Nel corso di alcuni servizi per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, predisposti dal questore di Vibo Valentia, la Squadra Mobile in sinergia operativa con i poliziotti del Posto Fisso di Tropea si sono concentrati su un agriturismo di Brattirò (frazione del comune di Drapia) dove a seguito di una perquisizione sono state rinvenute diverse dosi di marijuana e hashish, occultate nella cucina ed in altri locali del ristorante, e tre piante di cannabis coltivate all’esterno dell’altezza di oltre un metro l’una. Estendendo la perquisizione a tutti gli ambienti della struttura di ristorazione, la polizia ha rinvenuto 49 munizioni calibro 12 abusivamente detenute, atteso che il proprietario del ristorante aveva già ricevuto un provvedimento di divieto a detenere armi emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia. All’esito delle attività investigative, il proprietario del ristorante è stato denunciato alla Procura di Vibo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni.
Sulla scorta delle evidenze emerse, il questore – a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – ha poi firmato il provvedimento di chiusura per giorni 30 del ristorante.

