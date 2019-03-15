Ritirati i cassonetti presenti sul territorio e avviata la bonifica delle micro-discariche. Installate foto-trappole per scoraggiare ulteriori scarichi abusivi

Avviata un’intensa attività di bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio di Briatico. Una pulizia straordinaria, quella fortemente voluta dai commissari alla guida del Comune, che ha fatto seguito al ritiro di tutti i cassonetti di rifiuti, degli ingombranti e l’installazione di foto-trappole per scoraggiare anche il più impavido degli incivili. Quindi la novità più attesa. Partirà da lunedì, infatti, la raccolta differenziata. Si inizierà da punta Safò, località Scrugli e le residenze site lungo la ex statale 522. Nei giorni successivi, quindi, il centro abitato. L’iniziativa è stata accolta con favore dai residenti che sperano di riveder rifiorire l’economia e il turismo nella città del mare, dopo un periodo di grandi difficoltà.