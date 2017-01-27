Il mezzo si trovava parcheggiato in un cortile privato quando è stato avvolto dal fuoco che lo ha quasi completamente distrutto. Indagano i carabinieri

Un incendio di natura dolosa ha distrutto, intorno alle 21 di ieri, un piccolo escavatore di proprietà di una ditta del Vibonese che da circa due settimane stava effettuando lavori alla rete fognaria comunale.

Il fatto è avvenuto a Brognaturo, comune delle Serre Vibonesi. Il mezzo si trovava parcheggiato in località “Nucara”, all’interno di un cortile privato ed è andato quasi completamente distrutto dal fuoco. A dare l’allarme, alla vista delle fiamme, i residenti della zona che, nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco di Serra San Bruno, hanno provato a spegnere il rogo con mezzi di fortuna.

Incendio completamente estinto, poi, dalla squadra dei Vigili del fuoco serresi, guidati dal caposquadra Vincenzo Donato. Indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Serra Bruno, prontamente recatisi sul posto. All’interno del cortile sono state ritrovate tracce di materiale infiammabile probabilmente utilizzato per appiccare il fuoco.