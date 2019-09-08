Indenne un bambino che si trovava insieme alla motociclista caduta rovinosamente sull’asfalto. Disagi alla circolazione

Incidente stradale a Pizzo Calabro lungo la strada che da località Marinella porta allo svincolo autostradale. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna del luogo, A.A., 40 anni, è caduta rovinosamente a terra mentre si trovava a bordo di un motorino in compagnia di un bambino. Il piccolo, fortunatamente, ha riportato solo qualche lieve ferita, mentre più gravi sono le condizioni della donna, tanto che è stata trasferita in elisoccorso per le cure del caso in ospedale. Sul posto per prestare i primi soccorsi si sono portati i sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo, mentre i carabinieri stanno cercando di accertare eventuali responsabilità per l’incidente stradale. Disagi alla circolazione con lunghe code da e verso Pizzo.

LEGGI ANCHE: Incidente stradale a Serra: auto contro moto, un ferito