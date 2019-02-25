Adottata poi da uno dei soccorritori, le è stato dato il nome di Fiammetta

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella zona industriale località Aeroporto per il recupero di un cagnolino. La richiesta di intervento è stata effettuata da un passante che ha udito il guaito del cucciolo provenire da un tombino profondo oltre due metri. I vigili del fuoco, dopo essersi calati nel tombino, hanno recuperato la cagnolina, a cui è stato dato il nome di Fiammetta, ed è stata adottata da uno dei suoi soccorritori.