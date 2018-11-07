Indagano i carabinieri per risalire all’autore del singolare incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori

Singolare incidente nella notte a Coccorino. Un camion nell’attraversare via Pio X ha urtato un balcone scardinandolo dal muro e causando danni ad un’abitazione. Un episodio segnalato dai proprietari dell’immobile ai carabinieri della Stazione di Joppolo che hanno avviato indagini per far luce sul caso ed identificare l’autore della “manovra” che poteva avere conseguenze anche peggiori. Fortunatamente nel momento del passaggio del mezzo, la strada – sulla quale sono finiti pezzi di intonaco e calcinacci – era deserta. Gli abitanti della via in questione chiedono a questo punto un divieto di accesso, atteso che la strada è divenuta una pericolosa deviazione per tutti i mezzi, anche pesanti, che la attraversano per raggiungere Joppolo.

