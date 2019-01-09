Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato il rischio che l’incendio si propagasse all’abitazione adiacente che ha riportato lievi danni al tetto

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina, alle ore 8.40 circa, nella frazione Mandaradoni del comune di Limbadi per domare un incendio che si è sviluppato in un’abitazione di via Cesare Battisti. Le fiamme, che hanno avuto origine presumibilmente dalla canna fumaria, hanno coinvolto inizialmente un vicino fabbricato disabitato, realizzato in muratura e tetto in legno, e successivamente si stavano propagando all’abitazione adiacente, vale a dire quella dalla quale le stesse fiamme erano partite. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa ed un’autobotte, l’incendio è stato limitato all’abitazione disabitata, mentre quella adiacente ha riportato leggeri danni al tetto.