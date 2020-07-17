Vigili del fuoco impegnati per 7 ore. All’interno della struttura anche un furgone, un’auto e un muletto andati completamente distrutti nel rogo

width="560" height="315" allowfullscreen="">

I vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti – la notte scorsa – in località San Giovanni, nel Comune di Briatico, a seguito richiesta di intervento per incendio capannone industriale. Le squadre intervenute, composte da 15 unità con 6 automezzi, si sono ritrovate di fronte un capannone di circa 1200 metri quadrati al cui interno erano presenti materiali di varia natura nonché un furgone, un’autovettura ed un muletto che sono andati completamente distrutti dal rogo. L’incendio non ha comportato crolli della struttura ma, in attesa di ulteriori controlli e verifiche tecniche strumentali, l’intera area, in via precauzionale, è da considerarsi inagibile. Il personale, impegnato per circa 7 ore, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alle operazioni di bonifica dell’area. Non si registrano danni a persone.



Poco più di un mese fa, il 27 maggio scorso, un analogo episodio si era registrato nella medesima località e in circostanze del tutto analoghe. (Vedi articolo in basso)