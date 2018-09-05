<p>Cambio al vertice dei carabinieri della <strong>Compagnia di Vibo</strong> Valentia. A Piermarco Borettaz succede il <strong>comandante Gianfranco Pino,</strong> 33 anni, originario di Catanzaro. Vanta importanti esperienze alla Radiomobile di Misilmeri, in provincia di<strong> Palermo, in Kosovo</strong> ed alla guida della <strong>Compagnia di Villanova d’Asti.</strong> Ha iniziato la carriera nell’Arma a 18 anni, con la scuola per sottufficiali a Velletri, quindi l’Accademia militare a Modena e poi la scuola per ufficiali a Roma. Un compito importante lo attende ora a Vibo Valentia, alla guida della Compagnia alla cui dipendenze operano<strong> 13 Stazioni.</strong> Accanto a lui oggi il maresciallo Francesco Panei alla guida dell’aliquota Radiomobile della Compagnia, il tenente Luca Domizi che guida il Norm, il luogotenente Antonino Romano alla guida del Nucleo comando della Compagnia e Riccardo Astorina alla guida della Stazione di Vibo. “Quello della Compagnia di Vibo è un territorio difficile, multiforme e che richiede parecchio impegno –<strong> ha spiegato Gianfranco Pino</strong> – , ma sul quale hanno ben operato i miei predecessori ed anche i cittadini stanno rispondendo abbastanza bene. L’invito che rivolgo loro è di venire a denunciare perché noi siamo qui h 24, questo è il nostro lavoro, sempre al servizio dei cittadini ed a loro disposizione”. Quindi i ringraziamenti alla propria scala gerarchica, una squadra che ha dimostrato sul campo grandissima professionalità raggiungendo in poco tempo risultati importanti. <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/WnD4vywwHhE" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28717"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12270-carabinieri-capitano-borettaz-vibo-compagnia/">Carabinieri: il capitano Piermarco Borettaz lascia la Compagnia di Vibo (VIDEO)</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p> </p>