Settantamila euro il valore del prodotto scoperto in un'azienda dolciaria di Soriano ed al centro di una truffa denunciata nel maggio scorso

I carabinieri a seguito di un controllo operato nel territorio di Soriano Calabro hanno rinvenuto all’interno di un deposito di un’azienda attiva nel settore della commercializzazione di prodotti dolciari, più di una tonnellata e mezzo di zucchero di dubbia provenienza. All’esito del controllo, è stata avviata un’attività investigativa al fine di comprendere se tale prodotto fosse provento di attività illecite. La risposta non è tardata ad arrivare: si è potuto appurare, infatti, che nel mese di maggio era stata presentata una denuncia, in altra città italiana, proprio per truffa. Oggetto del reato sarebbe lo stesso quantitativo di zucchero, inscatolato e reso unico dal codice e dal lotto presente sulle confezioni. In stato di libertà è stato pertanto deferito alla Procura di Vibo Valentia un 30enne di Soriano Calabro per il reato di truffa. L’ingente quantitativo di zucchero è stato sequestrato. Il suo valore si aggira sui 70mila euro. Sulla questione è intervenuto l’imprenditore Bonaventura Pagano, amministratore unico della “Fpagano s.r.l” , azienda di Soriano operante nello stesso settore, precisando, a smentita di alcune illazioni diffusesi senza fondamento, che «l’azienda in questione non è la “Fpagano s.r.l”». Anche la Dolciaria Alessandria – attraverso il titolare Francesco Alessandria – ha tenuto ad allontanare da sé ogni accostamento alla vicenda, «trapelato da false supposizioni in paese», dichiarandosi «assolutamente estranea ai fatti».