A presentarlo in mattinata è stato il consigliere comunale di Vibo Valentia Pietro Comito. Agli inquirenti il compito di accertare se siano stati commessi illeciti di rilevanza penale

Dovrà muoversi anche la Procura di Vibo Valentia per accertare se attorno alla carenza idrica che si registra nella frazione Piscopio siano stati commessi degli illeciti di natura penale. Il consigliere comunale, Pietro Comito, ha infatti in mattinata depositato un esposto in Procura per far luce sulla carenza idrica nella parte alta di Piscopio che persiste dal 17 giugno. Nella popolosa frazione di Vibo Valentia, l’acqua arriva infatti regolarmente solo nelle zone più basse senza riuscire a raggiungere molte abitazioni a causa di allacci abusivi e perdite alla rete.

Dove l’acqua arriva, il serbatoio è posto su una collina e il prezioso liquido, per caduta, raggiunge la parte bassa del paese prima di risalire. Nel tragitto di ritorno, però, la quantità di acqua diminuisce o perché non c’è pressione oppure perché gli allacci abusivi si moltiplicano e l’acqua si disperde anche per via della vetustà della rete. Aspetti sui quali dovrà fare ora luce la Procura di Vibo Valentia per accertare se vi siano responsabilità penali per tale situazione all’interno degli uffici comunali o altrove. Da ricordare, inoltre, che nella notte del 15 luglio scorso è stata rubata l’elettropompa che serve proprio la parte alta di Piscopio, mentre il 19 agosto scorso un gruppo di cittadini ha occupato per protesta l’aula del consiglio comunale di Vibo.

