La voragine si è aperta sulla strada a pochi passi dalla scuola elementare e dalla sede dell’ex Giudice di Pace

Attimi di panico a Mileto. Erano le 13.30 circa quando in via Nicola Lombardi, in pieno centro cittadino, una voragine si è aperta sulla carreggiata a poche decine di metri dalla scuola elementare e dall’ex sede del Giudice di Pace, proprio nel momento in cui sulla strada transitava una Fiat Punto, di colore bianco, con a bordo la cinquantenne C. M., del luogo. L’enorme buca si è aperto sotto la ruota anteriore sinistra dell’automobile, la quale per fortuna è riuscita ad andare oltre dopo aver superato con un forte scossone l’inaspettato “ostacolo”.

Non senza strascichi. Alla semplice vista e in attesa di analisi più approfondite dei meccanici, infatti, evidenti i danneggiamenti provocati dal colpo alla parte sinistra dell’autovettura, in particolare ad un cerchione e uno pneumatico resi completamente inutilizzabili. Grande lo spavento per la malcapitata automobilista, abituata, come il resto dei miletesi, a fare i conti con l’asfalto colabrodo e non con vere e proprie voragini. Colpevole, quindi, solo di aver attraversato la strada proprio in quel momento. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Salvatore Ferrara, i quali hanno celermente provveduto ad isolare il tratto di strada interessato.