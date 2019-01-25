Cede parte di un ponte sulla stradale che collega i due paesi delle Serre vibonesi. Sul posto i tecnici della Provincia, la Prociv e i carabinieri

Chiusa al transito la strada provinciale “ex Ss 501” che collega Mongiana alla frazione Santa Maria di Cropani e quindi a Fabrizia. E’ infatti parzialmente crollato il parapetto di un ponte e la Provincia di Vibo in via precauzionale ha quindi deciso di chiudere la strada. Sul posto si è portata una squadra del gruppo comunale volontari della Protezione civile di Mongiana su disposizione del sindaco, Bruno Iorfida, in supporto ai vigili del fuoco che hanno effettuato i primi sopralluoghi. Per rendersi conto della situazione, sul posto anche i carabinieri della Stazione di Fabrizia e personale della Provincia di Vibo Valentia. Il ponte necessita di un intervento urgente di messa in sicurezza e per questo la Provincia ha attivato le procedure di somma urgenza affidando i lavori ad una ditta che si è già recata sul posto. La viabilità in provincia di Vibo continua così a “fare acqua” da tutte le parti, con un territorio abbandonato negli anni dalla politica e dai politici locali e che continua così a pagare un prezzo altissimo in termini di sicurezza, manutenzione e mobilità. LEGGI ANCHE: Ghiaccio ed assenza di sale nel Vibonese lungo la Sp 53, traffico in tilt