<p>Continua <strong>l'emergenza cinghiali nel Vibonese</strong> che arrivano ora in <strong>pieno centro abitato</strong> come un qualunque cane randagio. Una situazione sfuggita di mano soprattutto a <strong>Regione Calabria e Provincia di Vibo,</strong> primi<strong> responsabili del proliferare dei cinghiali,</strong> reintrodotti negli scorsi anni in gran quantità per venire incontro alle esigenze dei cacciatori e liberati anche in zone in cui storicamente non erano mai stati presenti. La loro veloce riproduzione e l'adattamento ad ogni habitat ha fatto il resto. Le <strong>prime immagini del video</strong> mostrano<strong> due cinghiali</strong> intenti a passeggiare tranquillamente di notte <strong>in pieno centro abitato</strong> in una via di <strong>Filogaso.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28730"></div>\n\nLa <strong>seconda parte</strong> del video mostra invece un cinghiale intento a rovistare fra i rifiuti a <strong>Soriano Calabro.</strong> Gli animali, all'apparenza tranquilli, costituiscono in ogni caso un<strong> serio pericolo</strong> sia per gli automobilisti e sia per i cittadini, visto che non sono pochi gli attacchi dei cinghiali anche all'uomo ogni volta che si sono sentiti impauriti o minacciati. Oltre a pericoli per la pubblica incolumità, inutile poi sottolineare le <strong>ragioni igienico-sanitarie</strong> visto che molti esemplari di cinghiale sono risultati affetti da<strong> tubercolosi.</strong> Dell'emergenza cinghiali si è discusso nei giorni scorsi in una manifestazione organizzata a <strong>Maierato dagli agricoltori messi in ginocchio</strong> dalle loro scorribande. In attesa di <strong>risposte serie</strong> da parte della <strong>Regione Calabria</strong> (che nel frattempo non ha invece trovato di meglio che riaprire la <strong>caccia ai volatili</strong> con la stagione turistica ancora in corso) i <strong>cinghiali</strong> sono liberi di girovagare nel Vibonese anche in pieno centro abitato. <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/mvptzqiiwmU" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></p>