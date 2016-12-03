Suddivisa in 15 dosi è stata ritrovata dai carabinieri della locale Compagnia al termine di un breve inseguimento nell’auto di un 35enne già noto alle forze dell’ordine

Nella tarda serata di ieri, i militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Tropea, hanno tratto in arresto Giuseppe Accorinti (foto), 35enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, perché trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina.

Gli uomini della Compagnia diretta dal capitano Francesco Manzone, avendo notato l’uomo, nelle vie del centro cittadino, a bordo di una macchina “anomala” gli hanno intimato l’“Alt”, suscitando un tentativo di eludere il controllo da parte dello stesso Accorinti.

Ne è seguito un breve ma repentino inseguimento che si è concluso dopo poche centinaia di metri con il fermo della macchina e la perquisizione personale e veicolare. Tale operazione ha permesso agli attenti carabinieri di rinvenire, ben occultati all’interno del pannello dello sportello anteriore destro dell’autovettura, 15 dosi di cocaina purissima per un peso complessivo di 10 grammi circa e 450 euro in banconote di vario taglio.

Condotto in caserma, Accorinti è stato tratto in arresto perché responsabile del reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Espletate le formalità di rito, è stato condotto al regime detentivo domiciliare, in attesa delle determinazioni del Tribunale di Vibo Valentia.