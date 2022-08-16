Evacuate diverse ville in contrada Judice. Il vasto incendio si estende sino a località Juncari. Sul posto gli uomini di Calabria Verde ed i vigili del fuoco

Grosso incendio nel territorio comunale di Joppolo lungo i costoni a ridosso dell’abitato di Coccorino. In particolare, a partire dalle ore 19 le fiamme stanno interessando le contrade Judice e Juncari, con diverse ville ed abitazioni che, per precauzione, sono state fatte evacuare in quanto troppo vicine alle fiamme che continuano ad avanzare. Sul posto, nel tentativo di spegnere il vasto incendio si sono portati gli uomini di Calabria Verde ed i vigili del fuoco. Non facili le operazioni di spegnimento del rogo, abbastanza esteso e che non accenna al momento a dare tregua. Ingenti i danni in una zona peraltro già duramente colpita dagli incendi negli scorsi anni.