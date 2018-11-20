Quasi 400 le piante di canapa indiana scoperte nel giugno scorso dai carabinieri. Imputati i fratelli Giuseppe e Leonardo Fazio

Sono stati ritenuti responsabili della coltivazione di 394 piante di marijuana i fratelli Leonardo, 42 anni, e Giuseppe Fazio, 43 anni, entrambi di Vibo Marina. Al termine del processo con rito abbreviato, il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Pia Sordetti, ha condannato Giuseppe Fazio alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, mentre 2 anni ed 4 mesi è la pena per Leonardo Fazio. Il pm, Benedetta Callea, aveva chiesto 4 anni e 8 mesi per Giuseppe Fazio, e 3 anni e 8 mesi per Leonardo Fazio.

I due fratelli erano stati sorpresi il 14 giugno scorso dai carabinieri in un terreno della frazione Longobardi mentre stavano irrigando la piantagione attraverso un tubo collegato ad una botte trasportata su un camioncino. Alcune piante di marijuana – tutte poi estirpate e distrutte – avevano un’altezza che superava i due metri.

Entrambi gli imputati erano difesi dagli avvocati Francesco Lione e Francesco Stilo. La condanna è scontata di un terzo per via della scelta del rito abbreviato. LEGGI ANCHE: Piantagione di marijuana a Longobardi, i fratelli Fazio lasciano il carcere

Sorpresi ad annaffiare 400 piante di marijuana, arrestati due fratelli a Longobardi (FOTO/VIDEO)