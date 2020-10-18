La deputata cinquestelle preannuncia un sopralluogo nell’immobile di via Lacquari e si dice fiduciosa di poter recuperare i fondi necessari al completamento

«Lunedì e martedì prossimi, parteciperò alla missione ufficiale della Commissione parlamentare antimafia a Vibo Valentia e verificheremo anche lo stato di avanzamento dei lavori del Palazzo di Giustizia di via Lacquari». È quanto riferisce in un comunicato stampa la deputata del movimento 5 stelle Dalila Nesci.

Il complesso giudiziario, ubicato su una area di circa 16mila metri quadrati, è costituito da cinque corpi di fabbrica indipendenti per un totale di ben novemila metri quadrati calpestabili, sviluppati fino a quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato di circa 4500 metri quadrati destinato ad archivi e parcheggi.

«È una costruzione imponente ma incompiuta – prosegue la deputata – i cui lavori sono iniziati negli anni ‘90, si sono protratti a lungo ed ora sono fermi a causa di numerose infiltrazioni d’acqua per lavori inadeguati effettuati su alcuni lotti. Su sollecitazione del procuratore Falvo, che ringrazio per la sua proattività – sottolinea la deputata -, mi sto occupando direttamente della questione, ricostruendo tutti i passaggi burocratici del caso. Grazie alla sinergie istituzionali che abbiamo attivato con il procuratore Falvo, il presidente del Tribunale Di Matteo e la sindaca Limardo siamo fiduciosi che verranno reperiti gli ultimi fondi necessari al completamento dell’opera». Il nuovo Palazzo di giustizia di Vibo Valentia, una volta completato, avrà anche un’aula bunker che, ricorrendone le condizioni, potrà ospitare anche alcune fasi del maxi-processo Rinascita-Scott.